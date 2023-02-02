Северная Корея готова к "жесткому ответу" на агрессию США

Северная Корея готова к "жесткому ответу" на агрессию СШАИ никакого диалога между странами. Пока что
Северная Корея ответит самым жестким образом на любые военные действия со стороны Соединенных Штатов, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел КНДР, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство ЦТАК.
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Представитель ведомства акцентировал внимание на том, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла "красной черты" из-за агрессивных действий со стороны Америки.
Он также предупредил, что Северная Корея ответит на любое военное воздействие Вашингтона “по принципу ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию”. Помимо прочего он подтвердил, что власти Северной Кореи подготовили четкую стратегию против США и их союзников. Страна также не заинтересована в диалоге с США до тех пор, пока американские власти проводят "враждебную политику".