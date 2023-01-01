Северная Корея нарастит создание ядерных боеголовок "по экспоненте"О чем рассказал Ким Чен Ын на заседании правящей партии
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что увеличит производство ядерных боеголовок "по экспоненте". Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на СМИ Северной Кореи.
Фото: The Guardian
Такое заявление было сделано во время заседания правящей партии Кореи через несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря. Выступая перед членами партии, Ким также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.
Как сообщали ранее зарубежные СМИ, Правительство США надеется, что благодаря своему влиянию Россия и Китай смогут не допустить проведения Северной Кореей ядерных испытаний, срок которых еще не известен. “Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР”, - сказал чиновник США в беседе с Reuters. “Поэтому... мы считаем, и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания”.