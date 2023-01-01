Северная Корея нарастит создание ядерных боеголовок "по экспоненте"

Такое заявление было сделано во время заседания правящей партии Кореи через несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря. Выступая перед членами партии, Ким также объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщали ранее зарубежные СМИ, Правительство США надеется, что благодаря своему влиянию Россия и Китай смогут не допустить проведения Северной Кореей ядерных испытаний, срок которых еще не известен. “Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР”, - сказал чиновник США в беседе с Reuters. “Поэтому... мы считаем, и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания”.