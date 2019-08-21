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Северная Корея научилась создавать простое для транспортировки ядерное оружие

Миниатюрные ядерные боеголовки
СМИ сообщили, что северокорейские учёные отточили технологию создания ядерных боеголовок малого размера. Это подтверждает опасения, что военная деятельность Северной Кореи является «серьёзной и неминуемой угрозой».

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на японскую газету «Иомиури». Та приводит отрывок из готовящейся к изданию в Японии Белой книге по обороне. Её должен рассмотреть и утвердить кабинет министров страны в сентябре. Журналисты пишут, что в Белой книге сохраняется ранее данная оценка военной деятельности КНДР как весьма опасной. По мнению авторов, «Северная Корея уже осуществила миниатюризацию (атомного заряда) и (создание ядерной) боеголовки».

В конце прошлого года СМИ уже информировали о том, что, несмотря на договоренности с США, в Северной Корее продолжались работы по созданию малоразмерных ядерных зарядов для баллистических ракет.

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