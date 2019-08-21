Северная Корея научилась создавать простое для транспортировки ядерное оружие

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на японскую газету «Иомиури». Та приводит отрывок из готовящейся к изданию в Японии Белой книге по обороне. Её должен рассмотреть и утвердить кабинет министров страны в сентябре. Журналисты пишут, что в Белой книге сохраняется ранее данная оценка военной деятельности КНДР как весьма опасной. По мнению авторов, «Северная Корея уже осуществила миниатюризацию (атомного заряда) и (создание ядерной) боеголовки».

В конце прошлого года СМИ уже информировали о том, что, несмотря на договоренности с США, в Северной Корее продолжались работы по созданию малоразмерных ядерных зарядов для баллистических ракет.