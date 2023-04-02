Северная Корея открыто пригрозила Штатам и Южной Корее ядерным оружием

В заявлении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) страна напомнила США и их союзникам, что она является государством с практическим потенциалом ядерного нападения.

Заявление прозвучало на фоне многочисленных недавних военных учений США и Южной Кореи, которые Пхеньян подверг критике. ЦТАК подчеркнул, что заявления Южной Кореи о том, что учения носят оборонительный характер, являются попыткой скрыть агрессивный характер учений и военный союз между США и Южной Кореей.

Предупреждение прозвучало на фоне продолжающегося роста напряженности между Северной Кореей и США и постоянных ракетных испытаний первой.