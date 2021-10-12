Северная Корея показала копию танка «Армата»Машина также похожа на Abrams
Всё это было продемонстрировано на выставке «Самооборона-2021». Там выступил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Отмечается, что в сети появились первые детальные снимки нового северокорейского танка. Кто-то видит и сходство с американским M1 Abrams. Некоторые даже прозвали танк гибридом двух боевых машин. Больше всего северокорейская новинка похожа на российскую своей защитой — сесть сходство с комплексом активной защиты «Афганит», которым оснащается «Армата».
Стоит отметить, что впервые Северная Корея показала свой новый основной боевой танк в 2020 году на военном параде. Информации о технических характеристиках боевой машины нет.
Помимо танка был продемонстрирован гиперзвуковой комплекс «Хвасон-8». КНДР уже протестировала его. Как обычно, эти испытания были засекречены.