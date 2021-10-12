Северная Корея показала копию танка «Армата»

Стоит отметить, что впервые Северная Корея показала свой новый основной боевой танк в 2020 году на военном параде. Информации о технических характеристиках боевой машины нет.

Помимо танка был продемонстрирован гиперзвуковой комплекс «Хвасон-8». КНДР уже протестировала его. Как обычно, эти испытания были засекречены.