Наука и технологии
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Северная Корея показала свой аналог российского танка «Армата»
На вчерашнем параде
В субботу в Северной Корее прошёл военный парад, на котором было показано множество нового вооружения. Иностранные эксперты активно обсуждают событие, отмечая, что КНДР удивила всех количеством новинок. Автор Defence Blog заметил, что корейцы продемонстрировали свой аналог российского танка «Армата».
Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Автор пишет о новейших танках КНДР. По его мнению, боевые машины очень похожи внешне на российские Т-14 «Армата».
Что касается характеристик танка, то известно, что он получил усовершенствованную динамическую защиту и противотанковый ракетный комплекс. Также эксперты пишут, что башня корейской боевой машины не является необитаемой. Ещё специалисты обращают внимание на комплекс активной защиты (КАЗ) танка.