Северная Корея показала свой аналог российского танка «Армата»

Перевод материала предоставило издание «Военное обозрение». Автор пишет о новейших танках КНДР. По его мнению, боевые машины очень похожи внешне на российские Т-14 «Армата».

Что касается характеристик танка, то известно, что он получил усовершенствованную динамическую защиту и противотанковый ракетный комплекс. Также эксперты пишут, что башня корейской боевой машины не является необитаемой. Ещё специалисты обращают внимание на комплекс активной защиты (КАЗ) танка.