Северная Корея попала неизвестными снарядами на территорию Японии

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии. Насколько известно, рыболовецкие суда Японии не пострадали.

Исключительной экономической зоной называют часть моря, в которой прибрежное государство имеет определённые суверенные права. Она не является частью открытого моря, и другие страны обязаны уважать нормы, установленные прибрежным государством.

Сообщается также, что запуск неопознанных ракет был осуществлен из района северокорейского порта Вонсан. Больше информации об этом инциденте нет. Правительство Японии считает пуски снарядов нарушением резолюций Совета безопасности ООН.