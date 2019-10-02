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Северная Корея попала неизвестными снарядами на территорию Японии
Никто не пострадал, но это нарушение резолюций Совета безопасности ООН
Вчера утром Северная Корея провела запуск двух снарядов, предполагается, что баллистических ракет, в сторону Японии. Один из них упал в пределах эксклюзивной экономической зоны страны в районе префектуры Симанэ.
Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии. Насколько известно, рыболовецкие суда Японии не пострадали.
Исключительной экономической зоной называют часть моря, в которой прибрежное государство имеет определённые суверенные права. Она не является частью открытого моря, и другие страны обязаны уважать нормы, установленные прибрежным государством.
Сообщается также, что запуск неопознанных ракет был осуществлен из района северокорейского порта Вонсан. Больше информации об этом инциденте нет. Правительство Японии считает пуски снарядов нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
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