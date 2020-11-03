Северная Корея построит подлодки, способные нести баллистические ракеты

По данным разведчиков, одна из подлодок строится по модернизированному проекту 633, или по классификации НАТО «Ромео». Этот проект когда-то передал Северной Корее Китай. Вторая субмарина создаётся по неизвестному проекту. Она будет либо большой, либо средней подлодкой.

«Военное обозрение» также напоминает, что ранее американская разведка узнала о подготовке Северной Кореей испытаний баллистической ракеты «Пуккыксон-3» с борта субмарины. Сообщается, что для этих целей используется дизель-электрическая подводная лодка Sinpo-В.

Недавно Северная Корея провела военный парад с новейшим оружием, в том числе баллистическими ракетами. Эксперты заявили, что уровень развития военных технологий в КНДР высок.