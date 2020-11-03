Наука и технологии
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Северная Корея построит подлодки, способные нести баллистические ракеты
Две новых субмарины
СМИ сообщили, что Северная Корея строит две подлодки, способные нести баллистические ракеты. Такие данные предоставила южнокорейская разведка.
По данным разведчиков, одна из подлодок строится по модернизированному проекту 633, или по классификации НАТО «Ромео». Этот проект когда-то передал Северной Корее Китай. Вторая субмарина создаётся по неизвестному проекту. Она будет либо большой, либо средней подлодкой.
«Военное обозрение» также напоминает, что ранее американская разведка узнала о подготовке Северной Кореей испытаний баллистической ракеты «Пуккыксон-3» с борта субмарины. Сообщается, что для этих целей используется дизель-электрическая подводная лодка Sinpo-В.
Недавно Северная Корея провела военный парад с новейшим оружием, в том числе баллистическими ракетами. Эксперты заявили, что уровень развития военных технологий в КНДР высок.