Северная Корея представила «самое мощное оружие в мире»

Самым мощным оружие нарекло Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Западные СМИ пишут, что, скорее всего, речь идёт о ракетах Pukguksong-5. Это улучшенная версия ракет Pukguksong-4, которые показали в октябре 2020 года. Эксперт из калифорнийского Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина отметил, что новая ракета кажется длиннее предыдущей.

Помимо новых баллистических ракет подводных лодок на параде показали образцы тактических ракет и артиллерийских установок. На мероприятии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Парад был приурочен к восьмому съезду Трудовой партии Кореи (ТПК).