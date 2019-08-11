Северная Корея пригрозила США испытанием новых баллистических ракет

Это уже пятые за последние две недели испытания. Состоявшимся вчера руководил лично Ким Чен Ын. Северокорейское новостное агентство ЦТАК сообщило о том, что испытывалось некое новое оружие. Названия его, конечно, СМИ не приводят. Сообщается только, что оно было разработано с учётом особенностей местности Корейского полуострова. «Снаряды» были выпущены в сторону Японского моря с полигона рядом с городом Хамхунг на северо-востоке КНДР.

Испытания завершились успешно, и Ким Чен Ын остался доволен его результатами. Отметим, что сегодня Южная Корея и США начали вторую фазу совместных военных учений, на которые и отреагировала Северная Корея.