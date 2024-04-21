Северная Корея провела испытания новых систем вооружения

Согласно официальному заявлению КНДР, оба испытания достигли намеченных целей. В заявлении также подчеркивается, что испытания были частью обычной деятельности Главного управления ракетной промышленности и не были связаны с ситуацией в регионе.

Hwasal-1 Ra-3 — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, впервые представленная в 2022 году. Считается, что ее дальность полета составляет более 1 500 километров, и она способна нести ядерную боеголовку. Испытание мощности боеголовки, вероятно, направлено на проверку ее конструкции и характеристик.

Pyolji-1−2 — это новый тип зенитной ракеты, который впервые был показан в 2023 году. Предполагается, что это зенитная ракета (ЗРК) средней дальности, предназначенная для перехвата самолетов и ракет на больших высотах. Испытание пуска, вероятно, направлено на оценку характеристик и возможностей ракеты.