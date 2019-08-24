Северная Корея провела седьмые подряд военные учения с «неизвестными снарядами»

Запуск был совершён из района провинции Хамген-Намдо. Испытания начались рано утром. Два снаряда пролетели 380 километров, в конце пути упав в море. Максимальная высота полёта составила 97 километров.

Какие именно снаряды была запущены, не сообщается. Но Южная Корея и Япония предполагают, что Северная Корея проводит испытания баллистических ракет. В предыдущий раз они преодолели лишь 230 километров, но на некоторых участках пути их скорость достигала 6,1 числа Маха.

Ранее эксперты США сообщили, что снаряды КНДР с большой вероятностью могут преодолеть систему противоракетной обороны Южной Кореи.