Северная Корея провела учения по ядерному удару по Южной

В ходе учений, проведенных в ночь с 30 на 31 августа, из международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты. Ракеты взорвались в воздухе на высоте 400 м над имитируемой целью. Учения проходили под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Поводом для такой реакции послужили совместные военные учения США и Южной Кореи, в которых участвовали стратегические бомбардировщики и истребители B-1B. Пхеньян воспринял эти маневры как подготовку к превентивному ядерному удару по Северной Корее.