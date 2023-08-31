Северная Корея провела учения по ядерному удару по Южной

Северная Корея провела учения по ядерному удару по ЮжнойОтветная мера
Вооруженные силы Северной Кореи - Корейская народная армия (КНА) - провели тактические учения, имитирующие ядерный удар, направленный на уничтожение командных центров и аэродромов в Южной Корее, передает Лента.ру.
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В ходе учений, проведенных в ночь с 30 на 31 августа, из международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты. Ракеты взорвались в воздухе на высоте 400 м над имитируемой целью. Учения проходили под наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Поводом для такой реакции послужили совместные военные учения США и Южной Кореи, в которых участвовали стратегические бомбардировщики и истребители B-1B. Пхеньян воспринял эти маневры как подготовку к превентивному ядерному удару по Северной Корее.