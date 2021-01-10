Северная Корея разработала новую ядерную подлодку

Об этом Ким Чен Ын говорил в докладе на 8-м съезде партии, передаёт «РИА Новости». Лидер КНДР заявил, что завершение разработки подлодки — пример модернизации. Это «открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой». В ближайшее время Северная Корея должна взять новую субмарину на вооружение.

Напомним, Ким Чен Ын также сказал, что КНДР будет разрабатывать новые типа ядерного оружия, чтобы сдерживать военную угрозу. Особенно важно уделить внимание Корейскому полуострову, отметил лидер Северной Кореи.