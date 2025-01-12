Северная Корея развернёт 250 ракетных пусковых установок вокруг Южной

Ситуация тщательно отслеживается в координации с Соединенными Штатами, сообщили СМИ Южной Кореи, что, по их мнению, отражает возросшую военную напряженность на Корейском полуострове. Это событие произошло вскоре после того, как 6 января Северная Корея провела испытание новой гиперзвуковой ракеты. Как сообщается, ракета достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука.

Отношения между двумя странами остаются напряженными. Основные конфликты связаны с вопросами безопасности, ядерной программы Северной Кореи и правами человека. Демилитаризованная зона, шириной около 4 км, служит буфером между двумя государствами.

Несмотря на попытки диалога и сотрудничества в прошлом, многие вопросы остаются нерешенными.