Северная Корея развернёт 250 ракетных пусковых установок вокруг Южной

Опубликовано 12 января 2025, 20:341 мин.
Северная Корея развернёт 250 ракетных пусковых установок вокруг ЮжнойВокруг Пхеньяна
Северная Корея готовится развернуть 250 пусковых установок для баллистических ракет малой дальности вокруг Пхеньяна, сообщает южнокорейская телекомпания KBS со ссылкой на разведывательное управление страны. Её слова приводит Лента.ру
Ситуация тщательно отслеживается в координации с Соединенными Штатами, сообщили СМИ Южной Кореи, что, по их мнению, отражает возросшую военную напряженность на Корейском полуострове. Это событие произошло вскоре после того, как 6 января Северная Корея провела испытание новой гиперзвуковой ракеты. Как сообщается, ракета достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука.
Отношения между двумя странами остаются напряженными. Основные конфликты связаны с вопросами безопасности, ядерной программы Северной Кореи и правами человека. Демилитаризованная зона, шириной около 4 км, служит буфером между двумя государствами.
Несмотря на попытки диалога и сотрудничества в прошлом, многие вопросы остаются нерешенными.