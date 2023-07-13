Северная Корея решила напомнить о себе запуском межконтинентальной баллистической ракеты

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи решительно осудил этот запуск, назвав его «серьезной провокацией», которая подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Сеул призвал Пхеньян прекратить подобные запуски.

Первый запуск МБР «Хвасон-18» был произведен Северной Кореей 13 апреля. После запуска лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР повысит готовность страны к ядерной контратаке.