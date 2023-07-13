Северная Корея решила напомнить о себе запуском межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея решила напомнить о себе запуском межконтинентальной баллистической ракетыВ очередной раз
В среду, 12 июля, Северная Корея провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает Лента.ру со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Ракета получила обозначение «Хвасон-18» и была оснащена твердотопливным двигателем. Северная Корея утверждает, что ракета пролетела расстояние в 1 001 км, после чего упала в Японское море.
Источник: Ferra.ru
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи решительно осудил этот запуск, назвав его «серьезной провокацией», которая подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе. Сеул призвал Пхеньян прекратить подобные запуски.
Первый запуск МБР «Хвасон-18» был произведен Северной Кореей 13 апреля. После запуска лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР повысит готовность страны к ядерной контратаке.