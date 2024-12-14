Северная Корея создала гаубицу под «натовский» снаряд

Опубликовано 14 декабря 2024, 14:151 мин.
Северная Корея создала гаубицу под «натовский» снарядДля стрельбы стандартными снарядами НАТО
Северная Корея разработала новую самоходную артиллерийскую установку (САУ), предназначенную для стрельбы 155-мм снарядами стандартного калибра, используемого НАТО и Южной Кореей. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Лебедев в статье для журнала «Национальная оборона».
Лебедев отметил, что новые САУ важны по двум причинам. Во-первых, последние события подчеркнули преимущества 155-мм артиллерии перед традиционным 152-мм калибром. Во-вторых, Южная Корея придерживается стандартов НАТО, а это значит, что северокорейские военные смогут использовать в бою захваченные боеприпасы.
Разработка этой артиллерийской установки представляется для Северной Кореи стратегическим шагом, особенно в условиях, когда Южная продолжает модернизировать свои вооруженные силы.