Северная Корея спустила на воду оснащенную тактическим ЯО подлодку

Запуск подводной лодки состоялся в преддверии 75-й годовщины основания Северной Кореи и рассматривается как «демонстрация стремления страны к укреплению своего оборонного потенциала», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын похвалил работников промышленности, ученых и техников за их «преданность делу», которую он назвал «благородным идеалом». Северокорейский лидер подчеркнул важность вооружения ВМС ядерным оружием и призвал ВМС успешно выполнять свои стратегические задачи.

Будем надеятся, что применение по прямому назначению никогда не произойдет.