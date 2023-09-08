Наука и технологии
16:15, 08 сентября 2023
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Северная Корея спустила на воду оснащенную тактическим ЯО подлодку

Где присутствовал их Ким Чен Ын

Северная Корея спустила на воду новую тактическую атомную ударную подводную лодку «Герой Ким Кун Ок» в рамках усилий по укреплению своих военно-морских сил. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Северная Корея спустила на воду оснащенную тактическим ЯО подлодку

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Запуск подводной лодки состоялся в преддверии 75-й годовщины основания Северной Кореи и рассматривается как «демонстрация стремления страны к укреплению своего оборонного потенциала», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын похвалил работников промышленности, ученых и техников за их «преданность делу», которую он назвал «благородным идеалом». Северокорейский лидер подчеркнул важность вооружения ВМС ядерным оружием и призвал ВМС успешно выполнять свои стратегические задачи.

Будем надеятся, что применение по прямому назначению никогда не произойдет.

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