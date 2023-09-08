Северная Корея спустила на воду оснащенную тактическим ЯО подлодку

Северная Корея спустила на воду оснащенную тактическим ЯО подлодкуГде присутствовал их Ким Чен Ын
Северная Корея спустила на воду новую тактическую атомную ударную подводную лодку «Герой Ким Кун Ок» в рамках усилий по укреплению своих военно-морских сил. На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
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Запуск подводной лодки состоялся в преддверии 75-й годовщины основания Северной Кореи и рассматривается как «демонстрация стремления страны к укреплению своего оборонного потенциала», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын похвалил работников промышленности, ученых и техников за их «преданность делу», которую он назвал «благородным идеалом». Северокорейский лидер подчеркнул важность вооружения ВМС ядерным оружием и призвал ВМС успешно выполнять свои стратегические задачи.
Будем надеятся, что применение по прямому назначению никогда не произойдет.