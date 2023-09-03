Северная Корея сымитировала ядерный удар

Северная Корея сымитировала ядерный ударБоеголовка взорвалась над «островом-мишенью»
Северная Корея провела учения с использованием ракет, направленные на «сдерживание предполагаемых угроз со стороны США и Южной Кореи». Совместные учения, ранее проводившиеся этими странами, «привели к росту напряженности», что и послужило поводом для ответного удара, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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По указанию Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК) были проведены учения с имитацией тактического ядерного удара. Операцию провело, находящееся в западном регионе страны подразделение, оснащенное стратегическими крылатыми ракетами.
Учения включали в себя проверку подлинности приказов о ядерном нападении, отработку быстрой работы систем согласования пусков и пуск двух стратегических крылатых ракет большой дальности с макетами ядерных боеголовок. Ракеты прошли по определенной траектории и взорвали свои боеголовки на заданной высоте над островом-мишенью.