Северная Корея сымитировала ядерный удар

По указанию Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК) были проведены учения с имитацией тактического ядерного удара. Операцию провело, находящееся в западном регионе страны подразделение, оснащенное стратегическими крылатыми ракетами.

Учения включали в себя проверку подлинности приказов о ядерном нападении, отработку быстрой работы систем согласования пусков и пуск двух стратегических крылатых ракет большой дальности с макетами ядерных боеголовок. Ракеты прошли по определенной траектории и взорвали свои боеголовки на заданной высоте над островом-мишенью.