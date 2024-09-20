Северная Корея успешно испытала новую ракету с 4,5-тонной боеголовкой

За испытанием наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выразил удовлетворение результатами. Ким заявил, что подобные испытания и постоянное совершенствование вооружений необходимы в ответ на «серьезные угрозы национальной безопасности Северной Кореи со стороны внешних сил». Он подчеркнул важность укрепления национальной обороны как главного приоритета для государства.

Помимо испытания баллистической ракеты, в тот же день был произведен запуск стратегической крылатой ракеты повышенной мощности, хотя конкретные подробности о ее возможностях не раскрываются.