Северная Корея успешно испытала новую ракету с 4,5-тонной боеголовкой

Опубликовано 20 сентября 2024, 12:001 мин.
Северная Корея успешно испытала новую ракету с 4,5-тонной боеголовкойНовую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой
18 сентября Главное бюро ракетной промышленности Северной Кореи провело успешное испытание новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4.5», оснащенной крупной боеголовкой весом 4,5 тонны, пишет ТАСС. Испытание, о котором сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, было направлено на проверку точности попадания ракеты в цели на расстоянии до 320 километров.
За испытанием наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выразил удовлетворение результатами. Ким заявил, что подобные испытания и постоянное совершенствование вооружений необходимы в ответ на «серьезные угрозы национальной безопасности Северной Кореи со стороны внешних сил». Он подчеркнул важность укрепления национальной обороны как главного приоритета для государства.
Помимо испытания баллистической ракеты, в тот же день был произведен запуск стратегической крылатой ракеты повышенной мощности, хотя конкретные подробности о ее возможностях не раскрываются.