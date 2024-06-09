Северная Корея вновь «атаковала» Южную шарами с мусором. У второй есть ответ

Опубликовано 09 июня 2024, 23:37
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Северная Корея вновь «атаковала» Южную шарами с мусором. У второй есть ответЮжная Корея возобновит пропагандистские трансляции
Южная Корея решила возобновить пропагандистское вещание через громкоговорители вдоль границы с Северной Кореей. Это решение, о котором сообщила Лента.ру со ссылкой на агентство Yonhap, является ответом на недавнюю «атаку» со стороны Северной Кореи.
Этот шаг стал ответом на недавний запуск Северной Кореей воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи. Этот инцидент является частью продолжающегося обмена между двумя странами, в ходе которого южнокорейские активисты, например, отправляли в Северную Корею воздушные шары с USB-накопителями, содержащими сериалы и музыку K-pop.
Трансляции через громкоговорители, которые ранее были важным элементом психологической войны между Кореями, направлены на «противодействие провокациям Северной Кореи и распространение южнокорейской культуры и информации через границу», как отмечало правительство.