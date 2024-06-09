Северная Корея вновь «атаковала» Южную шарами с мусором. У второй есть ответ

Этот шаг стал ответом на недавний запуск Северной Кореей воздушных шаров, наполненных мусором, в сторону Южной Кореи. Этот инцидент является частью продолжающегося обмена между двумя странами, в ходе которого южнокорейские активисты, например, отправляли в Северную Корею воздушные шары с USB-накопителями, содержащими сериалы и музыку K-pop.

Трансляции через громкоговорители, которые ранее были важным элементом психологической войны между Кореями, направлены на «противодействие провокациям Северной Кореи и распространение южнокорейской культуры и информации через границу», как отмечало правительство.