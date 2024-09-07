Северная Корея вновь «атаковала» Южную воздушными шарами с мусором

Власти предупредили граждан, чтобы они были осторожны с падающими с неба предметами и сообщали о найденных воздушных шарах в ближайшую воинскую часть или полицейский участок. При проверке выяснилось, что шары содержат бумажные отходы и пластиковые бутылки, опасных веществ в них не обнаружено.

Этот последний обмен воздушными шарами стал продолжением уже традиционной практики, существующей между двумя Кореями: Южная отправляет пропагандистские материалы и флэш-накопители с музыкой, а Северная в ответ присылает мусор.