Опубликовано 07 сентября 2024, 00:451 мин.
Северная Корея вновь «атаковала» Южную воздушными шарами с мусором“Привет” от соседей
Северная Корея возобновила запуск воздушных шаров с мусором в Южную Корею, пишет Лента.ру. 420 объектов пересекли границу, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Генерального штаба. Воздушные шары пересекали границу с вечера 4 сентября до утра 5 сентября, 20 из них приземлились в Сеуле.
Власти предупредили граждан, чтобы они были осторожны с падающими с неба предметами и сообщали о найденных воздушных шарах в ближайшую воинскую часть или полицейский участок. При проверке выяснилось, что шары содержат бумажные отходы и пластиковые бутылки, опасных веществ в них не обнаружено.
Этот последний обмен воздушными шарами стал продолжением уже традиционной практики, существующей между двумя Кореями: Южная отправляет пропагандистские материалы и флэш-накопители с музыкой, а Северная в ответ присылает мусор.