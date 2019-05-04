Северная Корея запустила ракеты в направлении Японии

Информацию изданию сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) вооружённых сил Республики Корея. Согласно данным военных, ракеты пролетели 70-200 км в направлении Японского моря, но экономической зоны Японии не достигли. Это подтвердило японское правительство. Также оно заявило, что ракеты не были баллистическими.

О том, что баллистические ракеты больше не будут запускаться, Северная Корея объявила в апреле 2018 года. Тогда же Пхеньян сообщил, что отказывается от испытаний ядерного оружия. Таким образом, в последний раз страна провела испытания баллистических ракет в ноябре 2017 года.

Тем не менее, сегодняшний инцидент заставил власти Южной Кореи созвать срочное заседание сотрудников службы безопасности.