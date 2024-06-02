Опубликовано 02 июня 2024, 21:50
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Северная Корея запустила сотни воздушных шаров с отходами в Южную“Выражение свободы слова”
Северная Корея запустила около 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи 1 июня с 14:00 по МСК, сообщает агентство Yonhap, на которых ссылается Лента.ру.
Шары, обнаруженные военными, были найдены в столичном регионе, включая провинцию Кёнгидо. Эта акция последовала за аналогичным инцидентом 29 мая, когда Северная Корея отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров, наполненных мусором. Власти Пхеньяна заявили, что это было сделано в ответ на распространение Сеулом листовок с критикой Ким Чен Ына.
После инцидента Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, защитила акцию как выражение свободы слова Пхеньяна, которую Сеул должен уважать. Она охарактеризовала действия Северной Кореи как «дар искренности» по отношению к «призракам либеральной демократии».
Эти запуски воздушных шаров добавляют напряженности в и без того натянутые отношения между двумя Кореями.