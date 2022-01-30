Северная Корея запустила сверхбыструю ракету

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, это уже седьмое испытание ракет с начала этого года.

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Скорее всего, это была баллистическая ракета средней дальности, её скорость на некоторых участках достигала 16 Махов. Сообщается, что это могла быть «Хвасон-12». Её впервые показали и испытали в 2017 году.

Ракета пролетела около 800 километров и упала в море. Максимальная высота полёта составила две тысячи километров.

Сообщается, что из-за инцидента состоялся телефонный разговор начальника Комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоля с командующим американскими войсками в стране Полом Лакамерой.