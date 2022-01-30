Северная Корея запустила сверхбыструю ракету

Наука и технологии
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Северная Корея запустила сверхбыструю ракетуВ 16 раз быстрее звука
СМИ сообщили, что Северная Корея запустила очередную ракету. Приводятся и её характеристики.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, это уже седьмое испытание ракет с начала этого года.
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Скорее всего, это была баллистическая ракета средней дальности, её скорость на некоторых участках достигала 16 Махов. Сообщается, что это могла быть «Хвасон-12». Её впервые показали и испытали в 2017 году.
Ракета пролетела около 800 километров и упала в море. Максимальная высота полёта составила две тысячи километров.
Сообщается, что из-за инцидента состоялся телефонный разговор начальника Комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоля с командующим американскими войсками в стране Полом Лакамерой.
Источник: Военное обозрение