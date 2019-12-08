Северная Корея заявила о проведении важного испытания на космодроме

Испытание завершилось успешно. Проводилось оно во второй половине дня 7 декабря 2019 года.

«Результаты недавнего важного испытания в очередной раз окажут значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР в ближайшем будущем», — сказано в сообщении.

Подробностей, правда, раскрывать не стали. «Интерфакс» отмечает, что ранее спутниковые снимки показали намерения Северной Кореи возобновить испытания ракетных двигателей на космодроме Сохэ. На снимках был запечатлён большой контейнер на площадке.

Также недавно представитель Северной Кореи заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.