Северная Корея заявила о пусках тактических управляемых ракет

О том, что КНДР запустила снаряды в сторону Японского моря, на днях сообщили военные из Южной Кореи. Теперь же Северная Корея подтвердила информацию. Испытания новых тактических управляемых ракет прошли 21 марта, о чём сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях, как водится, присутствовал сам Ким Чен Ын. Он заявил, что новые оружейные системы КНДР, а также разрабатываемые системы стратегического вооружения «внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны».

Целью недавних испытаний была «демонстрация технических характеристик и мощи» новых вооружений.