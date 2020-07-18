Северная Корея заявила о создании вакцины против коронавируса

О разработке сообщил северокорейский портал о научных достижениях «Мирэ». Сообщается, что учёные центра исследований медицины Института исследований медицины и биологии разработали рекомбинантную субъединичную вакцину. Она основана на данных генетической последовательности шиповидного S-белка из мембраны коронавируса, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) человека, прикрепляясь к клетке.

В Северной Корее сообщили, что уже проверили вакцину на животных: она показала свою эффективность и безопасность. Сейчас в стране обсуждается, как проводить третий этап клинических испытаний, подразумевающий тесты на людях.

Журналисты отметили, что недостатком препаратов такого типа, как та, что разработали в КНДР, является необходимость регулярной вакцинации.