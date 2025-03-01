Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалось

Северная ледяная шапка, ширина которой составляет около 1 000 километров, а толщина — 3 километра, все еще заставляет поверхность под ней опускаться с очень низкой скоростью — около 0,13 миллиметра в год. Это говорит о том, что верхняя мантия Марса намного холоднее и жестче земной, а значит, внутренняя часть планеты остывает уже долгое время.

По оценкам ученых, ледяная шапка образовалась между 2 и 12 миллионами лет назад, что делает ее одним из самых молодых крупномасштабных объектов на Марсе. Удивительно, но, несмотря на то, что северный полюс холодный, в районе экватора может продолжаться вулканическая активность.