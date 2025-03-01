Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалось

Опубликовано 01 марта 2025, 03:001 мин.
Северная ледяная шапка Марса моложе, чем считалосьВыяснили ученые
Новое исследование показало, что северная ледяная шапка Марса гораздо моложе, чем считалось ранее. Ученые из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) использовали земные методы для измерения того, как лед влияет на поверхность планеты. Их исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что ледяная шапка медленно давит на находящуюся под ней землю — подобно тому, как ледники на Земле сжимают землю и заставляют ее медленно подниматься после таяния.
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Северная ледяная шапка, ширина которой составляет около 1 000 километров, а толщина — 3 километра, все еще заставляет поверхность под ней опускаться с очень низкой скоростью — около 0,13 миллиметра в год. Это говорит о том, что верхняя мантия Марса намного холоднее и жестче земной, а значит, внутренняя часть планеты остывает уже долгое время.
По оценкам ученых, ледяная шапка образовалась между 2 и 12 миллионами лет назад, что делает ее одним из самых молодых крупномасштабных объектов на Марсе. Удивительно, но, несмотря на то, что северный полюс холодный, в районе экватора может продолжаться вулканическая активность.