Северную Корею обвинили в развитии ядерной программы за счёт краденой криптовалюты

Сообщается, что в период с 2020 по середину 2021 года киберпреступники из КНДР украли цифровых активов на сумму более $50 млн. Расследователи утверждают, что такие атаки являются «важным источником дохода» для ядерной и баллистической ракетной программы Пхеньяна. Кибератаки проводились как минимум на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии.

Напомним, что Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Однако в отчёте говорится, что, несмотря на санкции, КНДР могла продолжить развитие своей ядерной и баллистической ракетной инфраструктуры.