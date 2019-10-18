Антарктида осталась заражённой из-за ядерных испытаний СССР и США

Исследователи предположили, что хлор-36 поднялся из толщи снега. Они изучали данные об осадках, выпавших с 1949 по 2007 год у «Востока» и с 1955 по 1980 около ледяного купола Талос. Выяснилось, что там где снега выпадало меньше (у «Востока») концентрация изотопа снизилась только до десятикратного уровня. И то лишь к 2008 году.

Это значит, что до сих пор из снега продолжает выделяться радиоактивный хлор, появившийся в результате ядерных испытаний. Их проводили СССР, США, Великобритания и Франция. Частичные ограничения на испытания ввели только в 1963 году.