Наука и технологии
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Антарктида осталась заражённой из-за ядерных испытаний СССР и США
Радиоактивным хлором
Учёные измерили в нескольких местах Антарктиды уровень радиоактивного изотопа хлор-36. Оказалось, что рядом с российской станцией «Восток» показатели до сих пор далеки от нормы. Между тем, изотоп образовался в больших количествах ещё во время ядерных испытаний в середине прошлого века.
Исследователи предположили, что хлор-36 поднялся из толщи снега. Они изучали данные об осадках, выпавших с 1949 по 2007 год у «Востока» и с 1955 по 1980 около ледяного купола Талос. Выяснилось, что там где снега выпадало меньше (у «Востока») концентрация изотопа снизилась только до десятикратного уровня. И то лишь к 2008 году.
Это значит, что до сих пор из снега продолжает выделяться радиоактивный хлор, появившийся в результате ядерных испытаний. Их проводили СССР, США, Великобритания и Франция. Частичные ограничения на испытания ввели только в 1963 году.
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