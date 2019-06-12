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Северный флот России получил арктические «Торы»

Новый зенитный ракетный комплекс ближнего действия
Стало известно, что скоро Северный флот России будет полностью укомплектован арктическими установками «Тор».

Это новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. Они получили название «Тор-М2ДТ». Северному флоту их передадут их уже в конце июня — начале июля текущего года, как только будет завершена подготовка расчётов и проведения учебных стрельб. Они запланированы на 13 июня, пройдут в Астраханской области. Военнослужащие Северного флота уже прошли переобучение на «Тор-М2ДТ».

Этот ракетный комплекс может поражать цели на расстоянии от 1 до 16 км на максимальной высоте цели до 10 км. При этом он способен «ловить» цели, движущиеся на скорости около 800 м/с. Боекомплект «Тор-М2ДТ» – 16 ракет. Может работать без дозаправки топливом двое суток.

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