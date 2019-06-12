Северный флот России получил арктические «Торы»

Это новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. Они получили название «Тор-М2ДТ». Северному флоту их передадут их уже в конце июня — начале июля текущего года, как только будет завершена подготовка расчётов и проведения учебных стрельб. Они запланированы на 13 июня, пройдут в Астраханской области. Военнослужащие Северного флота уже прошли переобучение на «Тор-М2ДТ».

Этот ракетный комплекс может поражать цели на расстоянии от 1 до 16 км на максимальной высоте цели до 10 км. При этом он способен «ловить» цели, движущиеся на скорости около 800 м/с. Боекомплект «Тор-М2ДТ» – 16 ракет. Может работать без дозаправки топливом двое суток.