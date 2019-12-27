«Северный поток — 2» признали возможной причиной войны между Россией и США

Слова обозревателя приводит издание «Украина.ру». Эксперт сомневается в том, что на трубопроводе могут случиться теракты. По крайней мере США на такое не решатся, потому что по факту это будет объявлением войны.

То есть в случае теракта на «Северном потоке — 2» Россия может нанести ответный удар. Конфликт же между двумя ядерными державами не может привести ни к чему хорошему.

Так эксперт прокомментировал заявления немецкого политолога о том, что американские элиты агрессивно настроены против газопровода, и поэтому возможность провокаций и саботажа исключать нельзя.

Напомним, недавно стало известно, что в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год включили санкции против «Северного потока — 2».