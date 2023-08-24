Наука и технологии
14:53, 24 августа 2023
1 мин.

Северокорейская ракета пролетела прямо над Японией

Никто не пострадал

По имеющимся данным, Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, внутри которой находился разведывательный спутник страны. По данным японского правительства, ракета была запущена в 4:00 утра по местному времени и пролетела над Японией в направлении Тихого океана, передает Лента.ру.

Северокорейская ракета пролетела прямо над Японией

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Объявленная ранее тревога об эвакуации была отменена, и попыток перехватить ракету не предпринималось. Сообщений об ущербе, причиненном северокорейским запуском, не поступало.

Запуск вызвал опасения в связи с его возможными военными последствиями, особенно учитывая историю испытаний ракет и разработки ядерного оружия Северной Кореей.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность армии «в наступательном ключе».

Новости партнеров
Новости партнеров