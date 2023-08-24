Северокорейская ракета пролетела прямо над Японией

Объявленная ранее тревога об эвакуации была отменена, и попыток перехватить ракету не предпринималось. Сообщений об ущербе, причиненном северокорейским запуском, не поступало.

Запуск вызвал опасения в связи с его возможными военными последствиями, особенно учитывая историю испытаний ракет и разработки ядерного оружия Северной Кореей.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель КНДР Ким Чен Ын распорядился повысить готовность армии «в наступательном ключе».