Северокорейских хакеров обвинили в краже денег для финансирования ядерной программы страны

СМИ сообщают, что хакерам удалось украсть около $2 миллиардов. В основном они атакуют финансовые организации и криптовалютные биржи. Больше всех пострадала Южная Корея: в отношении страны было совершено как минимум 10 атак. На втором месте стоит Индия, третье делят Бангладеш и Чили. По одному разу северокорейские хакеры нападали на Коста-Рику, Гамбию, Гватемалу, Кувейт, Либерию, Малайзию, Мальту, Нигерию, Польшу, Словению, Южную Африку, Тунис и Вьетнам.

Преступники используют три главных метода: через взлом системы межбанковских расчётов SWIFT или криптовалютных бирж, а также при помощи заражения компьютеров вредоносными программами для незаконного майнинга.

Специалисты ООН предполагают, что многими из атак руководили спецслужбы КНДР.