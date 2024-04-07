Сфера ИИ столкнулась с «бутылочным горлышком» видеокарт

Возможности параллельной обработки данных на GPU делают их идеальными для работы с огромными массивами данных и обучения сложных моделей ИИ. Это привело к «гонке вооружений ИИ», поскольку компании и правительства борются за вычислительные мощности. Спрос на GPU опережает производство, что приводит к росту стоимости и увеличению времени ожидания облачных разработок ИИ, получается своеобразное «бутылочное горлышко». Это препятствует инновациям, особенно для стартапов и исследователей с ограниченными ресурсами, считает Шадид.

Новые технологии, такие как TPU и FPGA, предлагают альтернативы, но общее производство аппаратного обеспечения с трудом удовлетворяет спрос. Переход от GPU может занять несколько лет из-за проблем с массовым внедрением и масштабированием производства.