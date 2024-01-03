Сформирована теория, которая поможет обнаружить планеты с развитыми цивилизациями

Как они рассуждают? Огонь. От ковки металлов до приведения в действие двигателей — огонь изменил человеческие технологии. Но огню нужен кислород, много кислорода. По их оценкам, атмосфера экзопланеты должна содержать не менее 18% кислорода — уровень, получивший название «кислородное узкое место», — чтобы поддерживать контролируемое использование огня.

Это не означает, что жизнь не может существовать ниже этого порога. Бактерии могли бы процветать в атмосфере с низким содержанием кислорода, но создание строительных блоков для передовых технологий стало бы серьезным препятствием. Представьте, что вы пытаетесь построить ракету, не расплавляя металлы и не выделяя сильного тепла.

Так зачем же фокусироваться на кислороде, если другие молекулы, например углекислый газ, уже изучаются? Потому что кислород легче обнаружить в атмосферах далеких экзопланет. И хотя фосфор может сигнализировать о возможности существования жизни, он не говорит нам о том, насколько развитой может быть эта жизнь.

Этот подход к поиску инопланетных цивилизаций с помощью «технопризнаков» пока находится на ранней стадии, но идея использовать кислород в качестве фильтра добавляет новое важное измерение в поиск.