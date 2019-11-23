Сгорел российский спутник для предупреждения о ракетной атаке

Это зафиксировало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command). По данным системы, аппарат сошёл с орбиты в ночь с пятницы на субботу. В последний раз он передал сигнал на высоте 80 километров. Затем спутник, по всему видимому, разрушился в атмосфере планеты. Больше его на орбите не существует.

ТАСС напоминает, что «Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавать информацию на Землю. Аппарат запустили на орбиту в 2006 году с космодрома Плесецк.

Россия уже формирует новую орбитальную группировку для предупреждения о ракетном нападении. Первый спутник для неё — «Тундра» — запустили в 2015 году.