Наука и технологии
Сегодня 17:04
Сгорел российский спутник для предупреждения о ракетной атаке
Он сошёл с орбиты
Российский спутник «Космос-2422», входящий в систему предупреждения о ракетном нападении, сошёл со своей орбиты и сгорел в атмосфере.
Это зафиксировало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command). По данным системы, аппарат сошёл с орбиты в ночь с пятницы на субботу. В последний раз он передал сигнал на высоте 80 километров. Затем спутник, по всему видимому, разрушился в атмосфере планеты. Больше его на орбите не существует.
ТАСС напоминает, что «Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавать информацию на Землю. Аппарат запустили на орбиту в 2006 году с космодрома Плесецк.
Россия уже формирует новую орбитальную группировку для предупреждения о ракетном нападении. Первый спутник для неё — «Тундра» — запустили в 2015 году.