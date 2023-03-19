«Сгорит» ли цифровая пенсия? Мнение финансиста

«Сгорит» ли цифровая пенсия? Мнение финансистаНо надо понимать, что финансовая система — это не нечто незыблемое
Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях, когда этот проект будет запущен. Эксперт уверяет, что такая пенсия будет безопасна и не потеряет свою ценность.
Фото: Unsplash
Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица объяснил, что цифровые рубли будут токенизированы, то есть иметь уникальный код, по которому можно проследить все операции с ними. Таким образом, цифровая пенсия не сможет «сгореть».
По словам Перепелицы, получение пенсии в цифровых рублях будет добровольным и альтернативным способом расчётов. Кроме того, в цифровых рублях можно будет получать не только пенсии, но и зарплаты.
Сроки введения цифровой пенсии пока не определены. Эксперт полагает, что сначала будет переходный период, в котором граждане смогут выбирать между обычными и цифровыми счетами.