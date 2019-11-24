Шагающий экскаватор научили самостоятельно рыть траншеи

Владелец автомата может даже задать определённую форму для траншей. Точность рытья у экскаватора достигает высоких значений: отклонение не превышает 3,5 сантиметров.

Основой автономный машины стал серийный шагающий экскаватор Menzi Muck M545. Все гидроцилиндры в нём заменили на те, что содержат датчики усилия и степени раскрытия. С их помощью можно отслеживать взаимодействие машины с грунтом. Также экскаватор получил датчики GPS, RTK-приёмники, два лидара и инерциальные блоки. Теперь автомат способен отслеживать собственное местоположение и составлять динамическую карту грунта рядом.

Инженеры проверили экскаватор, поручив ему выкопать траншею с трапециевидным профилем. После окончания работ учёные сравнили получившуюся траншею с моделью. Отклонение колебалось в пределах 2,7±3,5 сантиметра.