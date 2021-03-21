Наука и технологии
Сегодня в 15:29
Шампиньоны оказались средством от рака простаты
Препятствуют его развитию
Учёные выяснили, что химические вещества, содержащиеся в белых шампиньонах, могут замедлить развитие рака простаты.
Как пояснил один из авторов исследования, мужские половые гормоны андрогены способствуют росту клеток рака простаты, связываясь с рецепторами, которые выделяют клетки простаты. Белые шампиньоны же подавляют активность рецепторов андрогена.
Ранее учёные уже провели клинические испытания белых шампиньонов на пациентах с рецидивирующим раком простаты. Оказалось, что грибы снижают уровни простатического специфического антигена (ПСА) в крови с минимальными побочными эффектами. Повышенный уровень ПСА в крови у мужчин может указывать на наличие опухоли простаты.
Новое исследование же помогло учёным понять механизмы, которые лежат в основе этого эффекта. Работу провели на мышах.