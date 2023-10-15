Шансы следующих солнечных бурь поджечь энергосистему оценили

Для борьбы с этой надвигающейся угрозой ученые используют искусственный интеллект (ИИ) для более точного прогнозирования солнечных бурь. В модели, представленной недавно Лабораторией развития границ (Frontier Development Lab) - государственно-частным партнерством с участием NASA, Геологической службы США и Министерства энергетики США, - для анализа течения солнечного ветра используется метод глубокого обучения.

Модель даже позволяет определить интенсивность солнечных бурь по шкале Рихтера, заблаговременно предупреждая о возможных сбоях в работе электросистем. Хотя готовность таких систем еще предстоит проверить в реальных условиях, ученые предпринимают шаги, чтобы лучше подготовиться к неизбежным солнечным бурям.