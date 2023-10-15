Шансы следующих солнечных бурь поджечь энергосистему оценили

Шансы следующих солнечных бурь поджечь энергосистему оценилиОни не нулевые
Мощная солнечная буря, подобная «событию Каррингтона» 1859 г., способна нарушить привычный ход жизни, повредив цифровую инфраструктуру, на которую мы полагаемся. В результате таких бурь миллионы людей могут остаться без телефонной связи и доступа в Интернет, а на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы и годы. Хотя вероятность того, что подобное событие произойдет в каком-либо году, невелика, эксперты предупреждают, что рано или поздно оно неизбежно.
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Для борьбы с этой надвигающейся угрозой ученые используют искусственный интеллект (ИИ) для более точного прогнозирования солнечных бурь. В модели, представленной недавно Лабораторией развития границ (Frontier Development Lab) - государственно-частным партнерством с участием NASA, Геологической службы США и Министерства энергетики США, - для анализа течения солнечного ветра используется метод глубокого обучения.
Модель даже позволяет определить интенсивность солнечных бурь по шкале Рихтера, заблаговременно предупреждая о возможных сбоях в работе электросистем. Хотя готовность таких систем еще предстоит проверить в реальных условиях, ученые предпринимают шаги, чтобы лучше подготовиться к неизбежным солнечным бурям.