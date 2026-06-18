Sharp выпустит умные часы, которые сами определят, сколько калорий вы съели

Внутри корпуса установлен специальный датчик, который измеряет изменения уровня воды и сахара в организме. На основе этих данных часы рассчитывают, сколько калорий поступило с едой и напитками, и сравнивают это с потраченными калориями. Эта технология разработана совместно с американской HEALBE. Кроме того, часы следят за уровнем гидратации и напоминают звуком и вибрацией, если пользователь пьёт мало воды.

Что по основным характеристикам? Экран 1,32 дюйма, OLED, с разрешением 466×466. Стекло Gorilla Glass 5. Часы измеряют пульс, температуру кожи и уровень кислорода в крови (SpO2). Защита от воды до 5 атмосфер, от пыли по стандарту IP6X. Работают с телефонами на Android 14 и новее или iOS 17 и новее.

Старт продаж в Японии 9 июля по цене около 370 долларов (в местной валюте). Можно оформить подписку за 4 доллара в месяц. Она даёт доступ к рекомендациям диетологов по питанию, сну и физической активности.