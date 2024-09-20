Sharrow Marine создала «бюджетный» умный пропеллер

Опубликовано 20 сентября 2024, 17:341 мин.
Sharrow Marine создала «бюджетный» умный пропеллерДля небольших подвесных моторов
Sharrow Marine представила «умный гребной винт» MX-A, предназначенный для подвесных моторов мощностью до 40 лошадиных сил. Прорывная технология, которая, по словам компании, раньше ограничивалась большими двигателями и высокими ценами, теперь стала более доступной для обычных лодочников.
© Sharrow Marine
MX-A, цена которого составляет 1 995 долларов, стоит менее половины стоимости предыдущих моделей Sharrow. Инновационный гребной винт оснащен витыми петлями вместо традиционных лопастей, что устраняет энергозатратные вихри и кавитацию. Это позволяет повысить эффективность использования топлива на 30%, улучшить управляемость и снизить уровень шума.
Совместимый с «основными марками моторов», такими как Mercury, Yamaha, Honda и Suzuki, MX-A подходит для широкого спектра судов, от рыболовных лодок до понтонов.