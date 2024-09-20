Sharrow Marine создала «бюджетный» умный пропеллер

MX-A, цена которого составляет 1 995 долларов, стоит менее половины стоимости предыдущих моделей Sharrow. Инновационный гребной винт оснащен витыми петлями вместо традиционных лопастей, что устраняет энергозатратные вихри и кавитацию. Это позволяет повысить эффективность использования топлива на 30%, улучшить управляемость и снизить уровень шума.

Совместимый с «основными марками моторов», такими как Mercury, Yamaha, Honda и Suzuki, MX-A подходит для широкого спектра судов, от рыболовных лодок до понтонов.