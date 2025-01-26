Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоцикл

Опубликовано 26 января 2025, 14:191 мин.
Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоциклИзобретатель создал самобалансирующий мотоцикл
Джеймс Брутон, известный своими изобретениями, создал самобалансирующийся электроцикл, который ездит на двух больших красных шарах вместо колес. Эти шары, похожие на те, что используют артисты цирка, достаточно прочны, чтобы поддерживать мотоцикл и его водителя.
Для поддержания вертикального положения велосипед использует пять моторов и современные датчики. Четыре мотора отвечают за равновесие, а пятый двигает велосипед вперед или назад. Специальные омни-колеса позволяют ему двигаться в любом направлении, что делает его вид одновременно странным и завораживающим, пишут СМИ. Управление включает в себя регулировку скорости и направления движения, а также уникальные функции, такие как регулировка дифферента, которая позволяет ему поворачивать как мотоцикл или судно на воздушной подушке.
Брутон также написал программное обеспечение и напечатал большинство деталей устройства на 3D-принтере, выложив все свои разработки в сеть, чтобы любой смельчак мог воссоздать его.