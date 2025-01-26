Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоцикл

Для поддержания вертикального положения велосипед использует пять моторов и современные датчики. Четыре мотора отвечают за равновесие, а пятый двигает велосипед вперед или назад. Специальные омни-колеса позволяют ему двигаться в любом направлении, что делает его вид одновременно странным и завораживающим, пишут СМИ. Управление включает в себя регулировку скорости и направления движения, а также уникальные функции, такие как регулировка дифферента, которая позволяет ему поворачивать как мотоцикл или судно на воздушной подушке.