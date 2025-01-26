Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2025, 14:19
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Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоцикл

Изобретатель создал самобалансирующий мотоцикл
Джеймс Брутон, известный своими изобретениями, создал самобалансирующийся электроцикл, который ездит на двух больших красных шарах вместо колес. Эти шары, похожие на те, что используют артисты цирка, достаточно прочны, чтобы поддерживать мотоцикл и его водителя.
Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоцикл
© XRobot

Для поддержания вертикального положения велосипед использует пять моторов и современные датчики. Четыре мотора отвечают за равновесие, а пятый двигает велосипед вперед или назад. Специальные омни-колеса позволяют ему двигаться в любом направлении, что делает его вид одновременно странным и завораживающим, пишут СМИ. Управление включает в себя регулировку скорости и направления движения, а также уникальные функции, такие как регулировка дифферента, которая позволяет ему поворачивать как мотоцикл или судно на воздушной подушке.

Шары вместо колёс: энтузиаст переизобрел мотоцикл
© XRobot

Брутон также написал программное обеспечение и напечатал большинство деталей устройства на 3D-принтере, выложив все свои разработки в сеть, чтобы любой смельчак мог воссоздать его.