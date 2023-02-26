Наука и технологии
14:17, 26 февраля 2023
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Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали

Это устройство сейчас есть практически у всех

Почти у каждого сегодня есть домашняя сеть на основе Wi-Fi-маршрутизатора. Но о следующих его функциях знают немногие.

Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали

Фото: Slash Gear

Wi-Fi-роутер на самом деле обладает большим количеством функций, кроме непосредственного доступа в Интернет. И об этих функциях мало кто знает.

  1. Контроль доступа. Для активации функции родительского контроля нужно войти в веб-интерфейс маршрутизатора. На его можно по IP-адресу: обычно он обозначается «192.168.0.1» или «192.168.1.1». Точная же комбинация цифр есть на корпусе роутера. После этого необходимо зайти в настройки доступа, указать там MAC-адрес устройства, запрещаемые сайты, время.

  2. VPN. Первым делом вам нужно найти надёжного VPN-провайдера с соответствующими услугами. Обычно подключение после этого происходит за несколько минут.

  3. USB-порт. Чаще всего через него подключают принтеры. Но также вы можете через этот порт создать локальное облачное хранилище, подключить дополнительный источник Интернета.

Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали

Cnet

  1. Облачное хранилище. Вам понадобится для этой цели дополнительное устройство: например, флешка или внешний жёсткий диск. Подключите их через веб-интерфейс, установите параметры доступа и пользуйтесь.

  2. Резервный Интернет. USB-порт можно использовать как WAN-порт. Таким образом, вы можете подключить к USB-разъёму модем либо смартфон с настроенным тарифом.

  3. Усиление сигнала. Эта функция будет полезна тем, у кого есть дома ещё один роутер, которым он не пользуется. Систему роутеров вы можете создать беспроводным либо проводным способом.

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