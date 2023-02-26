Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали

Контроль доступа. Для активации функции родительского контроля нужно войти в веб-интерфейс маршрутизатора. На его можно по IP-адресу: обычно он обозначается «192.168.0.1» или «192.168.1.1». Точная же комбинация цифр есть на корпусе роутера. После этого необходимо зайти в настройки доступа, указать там MAC-адрес устройства, запрещаемые сайты, время.