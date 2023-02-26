Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не знали

Шесть функций Wi-Fi-роутера, о которых вы не зналиЭто устройство сейчас есть практически у всех
Почти у каждого сегодня есть домашняя сеть на основе Wi-Fi-маршрутизатора. Но о следующих его функциях знают немногие.
Фото: Slash Gear
Wi-Fi-роутер на самом деле обладает большим количеством функций, кроме непосредственного доступа в Интернет. И об этих функциях мало кто знает.
Контроль доступа. Для активации функции родительского контроля нужно войти в веб-интерфейс маршрутизатора. На его можно по IP-адресу: обычно он обозначается «192.168.0.1» или «192.168.1.1». Точная же комбинация цифр есть на корпусе роутера. После этого необходимо зайти в настройки доступа, указать там MAC-адрес устройства, запрещаемые сайты, время.
VPN. Первым делом вам нужно найти надёжного VPN-провайдера с соответствующими услугами. Обычно подключение после этого происходит за несколько минут.
USB-порт. Чаще всего через него подключают принтеры. Но также вы можете через этот порт создать локальное облачное хранилище, подключить дополнительный источник Интернета.
Cnet
Облачное хранилище. Вам понадобится для этой цели дополнительное устройство: например, флешка или внешний жёсткий диск. Подключите их через веб-интерфейс, установите параметры доступа и пользуйтесь.
Резервный Интернет. USB-порт можно использовать как WAN-порт. Таким образом, вы можете подключить к USB-разъёму модем либо смартфон с настроенным тарифом.
Усиление сигнала. Эта функция будет полезна тем, у кого есть дома ещё один роутер, которым он не пользуется. Систему роутеров вы можете создать беспроводным либо проводным способом.