Шесть параметров, которые нужны людям, чтобы узнать возраст Вселенной

Шесть параметров, которые нужны людям, чтобы узнать возраст ВселеннойОб этом рассказал физик
По мнению профессора Лаймана Пейджа, всего шесть чисел определяют нашу Вселенную. Вот что они собой представляют.
Фото: Live Science
Все доказательства и теории, связанные с космосом, можно объединить в одну простую модель космологии. Она содержит всего шесть параметров, и эти числа определяют Вселенную.
Согласно отрывку из книги The Little Book of Cosmology («Маленькая книга космологии») физика Лаймана Пейджа, первые три параметра говорят нам о содержимом Вселенной. Первый параметр описывает количество обычной материи или атомов во Вселенной: всего в ней атомов - 5%.
Второй параметр связан с тёмной материей. Это малоизученная часть, и она составляет 25% Вселенной.
Третий параметр - это космологическая постоянная. Данная энергия лежит в основе ускоряющегося расширения Вселенной, и её - 70% всей материи и энергетического баланса Вселенной. Людям тоже пока неизвестно, что это собственно за энергия.
Четвёртый параметр демонстрирует, насколько вообще непрозрачна Вселенная для проходящих через неё фотонов. Он называется оптической глубиной. Данный параметр фиксирует немногочисленные знания человечества об образовании и взрыве первых звёзд, об образовании первых галактик во Вселенной.
Последние два параметра связаны со случайными отклонениями, которые породили всю структуру Вселенной. Один из них - первичный энергетический спектр. Он описывает отклонения плотности Вселенном в трёхмерном пространстве. Другой параметр - это скалярный спектральный индекс. Понять его сложнее, чем все остальные, но именно он помогает узнать о рождении Вселенной.
Благодаря этим шести параметрам мы можем осуществить вообще любые космологические измерения. В том числе рассчитать возраст Вселенной: он составляет 13,8 миллиарда лет (плюс-минус 40 миллионов лет).