Шесть параметров, которые нужны людям, чтобы узнать возраст Вселенной

Все доказательства и теории, связанные с космосом, можно объединить в одну простую модель космологии. Она содержит всего шесть параметров, и эти числа определяют Вселенную.

Согласно отрывку из книги The Little Book of Cosmology («Маленькая книга космологии») физика Лаймана Пейджа, первые три параметра говорят нам о содержимом Вселенной. Первый параметр описывает количество обычной материи или атомов во Вселенной: всего в ней атомов - 5%.

Второй параметр связан с тёмной материей. Это малоизученная часть, и она составляет 25% Вселенной.

Третий параметр - это космологическая постоянная. Данная энергия лежит в основе ускоряющегося расширения Вселенной, и её - 70% всей материи и энергетического баланса Вселенной. Людям тоже пока неизвестно, что это собственно за энергия.