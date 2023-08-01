Шесть программируемых материалов, которые скоро изменят наш мир

Живые чернила. Желеобразные структуры на изображении ниже были напечатаны при помощи микробных чернил. Такие чернила представляют собой гель, состоящий из бактериальных белков и засеянный генно-инженерными бактериями E. coli. Подобный материал может быть запрограммирован на выполнение полезных функций: например, на высвобождение лекарств или очистку опасных материалов. Так, учёные из Гарвардского и Северо-восточного университетов Бостона смогли генетически запрограммировать бактерии в биочернилах на высвобождение противоракового препарата азурина при появлении химического сигнала.