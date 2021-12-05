Шесть самых глобальных задумок СССР

Некоторые из них начали осуществляться уже в советские времена

В Советском Союзе люди серьёзно задумывались об улучшении Земли. Именно поэтому были созданы такие проекты, как «Переселение людей в океан» и «Превращение Земли в космолёт». Об этих и других планах - в материале «Лайфа».