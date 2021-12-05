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Шесть самых глобальных задумок СССР

Некоторые из них начали осуществляться уже в советские времена
В Советском Союзе люди серьёзно задумывались об улучшении Земли. Именно поэтому были созданы такие проекты, как «Переселение людей в океан» и «Превращение Земли в космолёт». Об этих и других планах - в материале «Лайфа».
Шесть самых глобальных задумок СССР

Всего автор статьи перечисляет шесть задумок. Многие из них непосредственно связаны с космосом.

  1. Самая мощная приливная электростанция в мире. Она должна была располагаться в Пенжинской бухте, то есть на границе Магаданской области и Камчатского края. Именно в данном месте образуются самые высокие приливы во всём Тихом океане - до 13,5 метра в высоту, а ещё здесь за сутки проходит 410,6 кубических километров воды. Ожидалось, что станция принесёт государству 1012 миллиардов кВтч в год (мощность Саяно-Шушенской, одной из крупнейших на данный момент, - 21,84 млрд кВтч). Всего было создано два плана электростанции, но воплотиться ни одному из них не было суждено.
  1. Покорение Марса. Во времена СССР был создан поэтапный план освоения этой планеты. Первый аппарат туда запустили в 1963 году, но операция провалилась: «Марс-1» через некоторое время перестал отвечать на запросы Центра управления полётами. Второй аппарат - «Марс-2» - смог выйти на орбиту и запечатлеть поверхность Красной планеты. Однако сам аппарат, который спускали на планету, разбился. Наконец, «Марс-3» переместился с орбиты и вышел из строя спустя 14 секунд. В то же время, согласно плану, на Марс собирались отправить корабль, масса которого - 1630 тонн. Предполагалось, что полёт туда-обратно займёт 2,5 года. После неудач с автоматическими станциями учёные решили отложить реализацию плана на некоторое время.
  1. Переселение людей в океан. Первый подводный дом «Ихтиандр-66» был создан в 1966 году. Там были кровати, столик, телефон, туалет, пространство под акваланги. Площадь дома была 6 кубических метров. Располагалось здание в Чёрном море у мыса Тарханкут на глубине 11 метров. В него первыми заселились Александр Хаес и Дмитрий Галактионов. После этого в 1967 году в бухте Ласпи на глубине 12 метров появился «Ихтиандр-67». Здесь уже добровольцы проводили не три дня, как в «Ихтиандре-66», а две недели. Кроме того, вместе с людьми под водой жили морские свинки и кролики. Затем стали возникать проекты «Черномор», «Черномор-2», «Спрут», «Садко». Завершилось строительство таких домов в 1970-е годы, когда учёные поняли, что сооружать здания на большой глубине дорого и водолазы способны обойтись и без них.
Шесть самых глобальных задумок СССР
  1. Дорога в Америку. Советский учёный Пётр Борисов планировал соединить СССР и США в Беринговом проливе при помощи 86-километровой дамбы. Инженер рассчитывал таким образом изменить климат Чукотки и Якутии за счёт проникновения Гольфстрима в Ледовитый океан. По дамбе должны были идти железная дорога и широкополосное шоссе. Однако ни Америка, ни Канада, ни Япония не поддержали такую идею.
  1. Превращение Земли в космический корабль. Эта идея принадлежала физику Георгию Покровскому. План был придуман на случай, если в будущем на Земле произойдёт серьёзная катастрофа. Учёный предложил создать на территории Антарктиды большой щит в форме кратера. Земля должна была благодаря этому полететь в космос, а рулить нужно было термоядерными двигателями, которые находятся вдоль экватора. Членами экипажа в этом случае было бы всё человечество. Также ядерным топливом можно было бы «заправляться» от других планет.
  1. Добыча нефти ядерными взрывами. Авторы идеи - Юрий Бабаев и Юрий Трутнев. Они предложили при помощи ядерных взрывов строить котлованы, водохранилища, добывать полезные ископаемые. Первые испытания этого метода прошли в 1965 году. Они оказались успешными, поэтому затем ядерные взрывы (всего 124 взрыва) прогремели по всей стране. О том, что такой способ не является безопасным (радиоактивные газы всё равно в результате накрывают значительные территории), поняли лишь спустя некоторое время.
Источник: Лайф
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