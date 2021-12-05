Шесть самых глобальных задумок СССР

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Шесть самых глобальных задумок СССРНекоторые из них начали осуществляться уже в советские времена
В Советском Союзе люди серьёзно задумывались об улучшении Земли. Именно поэтому были созданы такие проекты, как «Переселение людей в океан» и «Превращение Земли в космолёт». Об этих и других планах - в материале «Лайфа».
Всего автор статьи перечисляет шесть задумок. Многие из них непосредственно связаны с космосом.
- Самая мощная приливная электростанция в мире. Она должна была располагаться в Пенжинской бухте, то есть на границе Магаданской области и Камчатского края. Именно в данном месте образуются самые высокие приливы во всём Тихом океане - до 13,5 метра в высоту, а ещё здесь за сутки проходит 410,6 кубических километров воды. Ожидалось, что станция принесёт государству 1012 миллиардов кВтч в год (мощность Саяно-Шушенской, одной из крупнейших на данный момент, - 21,84 млрд кВтч). Всего было создано два плана электростанции, но воплотиться ни одному из них не было суждено.
- Покорение Марса. Во времена СССР был создан поэтапный план освоения этой планеты. Первый аппарат туда запустили в 1963 году, но операция провалилась: «Марс-1» через некоторое время перестал отвечать на запросы Центра управления полётами. Второй аппарат - «Марс-2» - смог выйти на орбиту и запечатлеть поверхность Красной планеты. Однако сам аппарат, который спускали на планету, разбился. Наконец, «Марс-3» переместился с орбиты и вышел из строя спустя 14 секунд. В то же время, согласно плану, на Марс собирались отправить корабль, масса которого - 1630 тонн. Предполагалось, что полёт туда-обратно займёт 2,5 года. После неудач с автоматическими станциями учёные решили отложить реализацию плана на некоторое время.
- Переселение людей в океан. Первый подводный дом «Ихтиандр-66» был создан в 1966 году. Там были кровати, столик, телефон, туалет, пространство под акваланги. Площадь дома была 6 кубических метров. Располагалось здание в Чёрном море у мыса Тарханкут на глубине 11 метров. В него первыми заселились Александр Хаес и Дмитрий Галактионов. После этого в 1967 году в бухте Ласпи на глубине 12 метров появился «Ихтиандр-67». Здесь уже добровольцы проводили не три дня, как в «Ихтиандре-66», а две недели. Кроме того, вместе с людьми под водой жили морские свинки и кролики. Затем стали возникать проекты «Черномор», «Черномор-2», «Спрут», «Садко». Завершилось строительство таких домов в 1970-е годы, когда учёные поняли, что сооружать здания на большой глубине дорого и водолазы способны обойтись и без них.
- Дорога в Америку. Советский учёный Пётр Борисов планировал соединить СССР и США в Беринговом проливе при помощи 86-километровой дамбы. Инженер рассчитывал таким образом изменить климат Чукотки и Якутии за счёт проникновения Гольфстрима в Ледовитый океан. По дамбе должны были идти железная дорога и широкополосное шоссе. Однако ни Америка, ни Канада, ни Япония не поддержали такую идею.
- Превращение Земли в космический корабль. Эта идея принадлежала физику Георгию Покровскому. План был придуман на случай, если в будущем на Земле произойдёт серьёзная катастрофа. Учёный предложил создать на территории Антарктиды большой щит в форме кратера. Земля должна была благодаря этому полететь в космос, а рулить нужно было термоядерными двигателями, которые находятся вдоль экватора. Членами экипажа в этом случае было бы всё человечество. Также ядерным топливом можно было бы «заправляться» от других планет.
- Добыча нефти ядерными взрывами. Авторы идеи - Юрий Бабаев и Юрий Трутнев. Они предложили при помощи ядерных взрывов строить котлованы, водохранилища, добывать полезные ископаемые. Первые испытания этого метода прошли в 1965 году. Они оказались успешными, поэтому затем ядерные взрывы (всего 124 взрыва) прогремели по всей стране. О том, что такой способ не является безопасным (радиоактивные газы всё равно в результате накрывают значительные территории), поняли лишь спустя некоторое время.
Источник: Лайф