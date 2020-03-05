Шесть стран Европы учредили Кибернетические войска

В список стран вошли Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Литва. Последняя возглавила объединение. Страны уже подписали 4 марта меморандум о создании Кибернетических сил Евросоюза быстрого реагирования.

В документе описана работа международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство, реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия различных инцидентов.

Сообщается, что ещё семь стран выступают в качестве наблюдателей. Это Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

Напомним, в 2017 году в России создали войска информационных операций. Их задачами являются централизованное проведение операций кибервойны, управление и защита военных компьютерных сетей России, защита систем управления и связи от кибертерроризма и защита информации от вероятного противника.